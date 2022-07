Cozinheiras escolares passam por capacitação e recebem kit de segurança

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 16 de agosto de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, direciona um olhar especial às cozinheiras da rede municipal de ensino e conveniadas. E com o intuito de aprimorar o trabalho para a contaste melhoria do serviço de alimentação escolar realizou, nas últimas semanas, a “Orientação Técnica para Profissionais atuantes na Cozinha Escolar”.

A capacitação, promovida pelo Departamento de Alimentação Escolar (Depae), abordou técnicas sobre as corretas condutas a serem seguidas nas cozinhas, como Higiene Pessoal, Organização de Estoque, Higiene dos Alimentos, além das Leis do Programa de Alimentação Escolar Federal.

Segundo a responsável técnica de nutrição, além de valorizar o profissional, a formação é fundamental para que tomem consciência do impacto e da importância de seu trabalho na vida das crianças. “A informação e o aumento do conhecimento trazem o comprometimento das cozinheiras, garantindo a qualidade do alimento desde o seu preparo até a refeição servida, com crianças seguras, preparadas para o aprendizado, o crescimento intelectual e físico na unidade escolar”, ressalta.

Kits de segurança e proteção

Pensando ainda na segurança e conforto destes profissionais, a Secretaria de Educação entregou a todas as cozinheiras escolares da rede os kits de EPI – Equipamento de Proteção Individual, conforme as legislações vigentes. São compostos por camisetas, calças, avental e sapato antiderrapante. Os itens, além de identificar o profissional cozinheiro, protege e previne acidentes de trabalho, proporcionando maior comodidade nas atividades diárias.