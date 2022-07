Carapicuíba sedia Semana de Capacitação do Cadastro Único

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 16 de agosto de 2018

Entre os dias 6 e 9 deste mês, foi realizada a Semana de Capacitação do Cadastro Único, pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social. Sediado pelo município, o evento ocorreu no Plaza Shopping.

Contando com diversas palestras, os entrevistadores do CadÚnico obtiveram mais informações a respeito da otimização dos serviços prestados pelo programa, bem como melhorar o atendimento à população em todos os quesitos.

O objetivo é capacitar todos os profissionais entrevistadores que atuam nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e Centrais de Cadastro Único dos municípios participantes, a fim de oferecer maior qualidade no serviço público prestado aos cidadãos.

“Esta é uma ação em conjunto com as gestões municipais e a gestão estadual. A ideia da Semana de Capacitação é padronizar itens como o preenchimento dos dados necessários, para assim evitar equívocos e qualificar os cadastros”, explica um dos palestrantes do evento, Fabiano Silva.