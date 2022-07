Sábado tem ‘Dia D’ de vacinação em todas as UBS de Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 16 de agosto de 2018

Neste sábado (18) acontece o Dia de Mobilização Nacional contra a paralisia infantil (poliomielite) e o sarampo. Em Carapicuíba, crianças de 1 a 4 anos de idade poderão ser vacinadas em qualquer unidade de saúde básica (UBS e USF) ou no Rotary Club (Av. Sandra Maria, 501 – Centro), no período das 9 às 16 horas.

Todas as crianças dessa faixa etária devem ser imunizadas, inclusive as que já receberam as vacinas. Em caso de nenhuma dose contra poliomielite, a criança irá tomar a vacina injetável, mas se já recebeu uma ou mais doses, deve tomar a vacina oral (famosa “gotinha”). Crianças que tenham recebido as doses injetáveis contra sarampo e poliomielite nos últimos 30 dias podem tomar apenas a vacina em gotas.

A campanha de vacinação vai até o dia 31 de agosto em todas as unidades de saúde básica, de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas. Os pais e responsáveis devem apresentar RG, cartão SUS e caderneta de vacinação da criança.

Paralisia Infantil e sarampo

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil e pólio, está erradicada no Brasil desde 1990. Porém, a doença pode reaparecer, devido à baixa cobertura vacinal em alguns municípios do país.

O sarampo também é uma doença contagiosa, transmitida pelo contato direto com secreções bucais. Os principais sintomas são: febre, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo e manchas brancas na mucosa da boca.

As vacinas são a única forma de prevenção. Para interromper os surtos de sarampo e manter a erradicação da poliomielite, é essencial que os pais e responsáveis atualizem a caderneta de vacinação das crianças.