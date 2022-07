Carapicuíba recebe SuperBMX Estilo Livre no fim de semana

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 16 de agosto de 2018

Conhecida por possuir uma das melhores pistas de BMX do Brasil, a cidade de Carapicuíba vai receber mais de 30 dos melhores pilotos de BMX Dirt para uma competição inédita no País entre os dias 16 e 19 de agosto. Os treinos e provas têm entrada gratuita e a grande final, no domingo (19), será transmitida ao vivo pela SporTV. O evento tem apoio da Prefeitura de Carapicuíba.

A competição é composta de três fases: Pré Classificatória, Classificatória e Final. No dia 16, os treinos são livres e os atletas podem se familiarizar com a pista. Na primeira fase, sexta-feira (17), todos os atletas fazem duas descidas, sendo considerada a maior nota e descartada a menor. Os dez primeiros são os que participam da Classificatória com seis atletas convidados no sábado (18), quando apenas 10 ficarão para a final no domingo.

O time da arbitragem será composto por 4 juízes, incluindo o “Head Judge” que será nomeado para a competição. Cada árbitro deve avaliar de forma independente o desempenho dos atletas com base nos critérios de julgamento. De acordo com Flávia Santos, coordenadora da prova, o desempenho dos atletas é avaliado na impressão geral, que inclui: a dificuldade das manobras, as combinações utilizadas, a coerência, estilo, domínio da bicicleta. “É avaliado, por exemplo, a amplitude de cada salto, a originalidade, a utilização do percurso e a aterrissagem”, explica.

Flávia também conta que a avaliação geral da volta é a mais importante. “O juiz avalia as seqüências de manobras, o grau de risco e a forma como o atleta usa as rampas. De forma geral, as faltas são definidas como interrupções ou perda de controle durante uma volta”. Segundo ela, faltas menores podem incluir aterrissagens duras, deslizamentos, pequenos toques com os pés no chão e outras instabilidades. Já as faltas médias incluem parar com os pés apoiados para recuperar o equilíbrio. As faltas graves são aquelas em que o atleta “perde” a bicicleta ou cai.

Atletas reconhecidos mundialmente

Os atletas convidados para a competição são famosos internacionalmente. Entre eles, o brasileiro campeão mundial Leandro Moreira (Overall), que é de Carapicuíba, os americanos Anthony Napolitan e Alex Landeros e o austríaco Tobi Merz.

O evento é realização do Instituto IAPOIO, organização OnSports, patrocínio Monster Energy Drink, Prefeitura de Carapicuíba, Honda e Seguralta Seguros.

Programação e Serviço | SUPERBMX Estilo Livre

16 de agosto: Das 14h às 17h Treinos Livres

17 de agosto: Das 9h às 12h – Treinos Oficiais || Das 14h às 16h – Pré-Classificatória

18 de agosto: Das 9h às 10h – Warmup ||Das 10h às 12h – 1ª bateria classificatória ||Das 14h às 16h – 2ª bateria classificatória

19 de agosto: Das 10h às 10h30 – Warm up || Das 10h30 às 12h – Final e premiação

Onde: Caracas Trails

Endereço: Rua do Estádio, 31 – 163 (Conj. Habitacional Pres. Castelo Branco) – Carapicuíba/SP

Entrada: Gratuita