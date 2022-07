Prefeitura de Carapicuíba realiza obras para facilitar a circulação de veículos

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 22 de agosto de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, reformou sarjetas em diversos cruzamentos de vias da cidade para facilitar a passagem de veículos. As obras também servem para melhorar o escoamento das águas em importantes ruas do município.

Entre os locais que já receberam as reformas estão: avenida Presidente Vargas; ruas São Paulo; Nilo Peçanha; Prudente de Moraes; Joaquim das Neves e Rodrigues Alves, na Vila Caldas.

As sarjetas também foram instaladas na avenida Brasil, Cohab, nas ruas Florinéa, Ariston e Coronel Matinho Róssi, na Vila Santa Terezinha.

Canalização rua Sabino

Na rua Sabino, localizada no bairro Ariston, as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Municipais estão realizando a obra de canalização, com a ampliação da rede de capitação de água da chuva, somando aproximadamente 30 metros de extensão de tubos.

Vale ressaltar que a Prefeitura tem trabalhado em diversas ações de prevenção às enchentes. Só no primeiro semestre deste ano foram instalados cerca de mil metros de tubos para capitação de águas da chuva.