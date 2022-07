Prefeitura oferece lavagem gratuita de uniformes esportivos

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 22 de agosto de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba acaba de adicionar mais um benefício para a comunidade esportiva local. É que a Secretaria de Esportes adquiriu equipamento para lavagem dos uniformes, atendendo todos os times inscritos nas competições municipais de futebol e futsal. A equipe da Secretaria de Esportes recebe os uniformes, sempre no início da semana, entre segunda e terça-feira, para lavar e centrifugar, devolvendo-os em seguida.

A ação tem sido bastante elogiada por dirigentes e atletas que até então precisavam encaminhar os uniformes, o que inclui camisas, calção e meias, para lavar em locais particulares. Clubes como o Marília, por exemplo, tem equipes inscritas nas categorias menores (do Sub 12 ao Sub 18) e no Veterano, além do Principal. Isso soma seis uniformes para lavar toda semana: “Achei muito bom. Excelente. Para um clube como o nosso, com equipes em seis categorias, lavar os uniformes na Secretaria de Esportes é uma economia significativa”, comenta Bruno Mairena Mendonça, diretor técnico do Marília. As competições municipais de futebol e futsal envolvem 232 equipes.