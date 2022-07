Prefeitura segue com obras para Novo Terminal Metropolitano na Vila Menck

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 23 de agosto de 2018

A região do bairro Vila Menck recebe mais uma importante obra da Prefeitura de Carapicuíba. Em parceria com o Governo do Estado, através do convênio do Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento) o local contará com o Novo Terminal Metropolitano.

Com cronogramas acelerados, a construção soma o total de 314 m² e abrigará linhas de ônibus intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), atendendo passageiros de todo entorno. A previsão é que a obra seja concluída no primeiro semestre do próximo ano.

Além do Novo Terminal, toda a área do Largo Vila Menck passará por melhorias. As equipes também trabalham na reurbanização do local, com a pavimentação de duas novas rotatórias, quadra poliesportiva, playground e pista de skate.