Prefeitura de Carapicuíba investe em melhorias na saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 23 de agosto de 2018

Novos veículos para transporte de pacientes e câmeras de segurança fazem parte das novidades

Nas últimas semanas, a população de Carapicuíba ganhou diversos benefícios na área da saúde. Entre os investimentos realizados pelo governo municipal, estão 72 equipamentos, como poltronas de acompanhante, camas e berços hospitalares, para as três unidades de Pronto Atendimento (PA).

O objetivo é transformar os ambientes de saúde em locais adequados e confortáveis. Nos PAs Vila Dirce e Cohab, por exemplo, foram trocadas todas as poltronas de acompanhante e camas hospitalares. Já o PA Infantil recebeu a troca de todos os berços.

Outro importante avanço é a substituição dos veículos da assistência social de saúde, responsáveis pelo transporte de pacientes renais para hemodiálise. Ao todo são seis vans, cada uma com 15 lugares, equipadas com teto solar e ar-condicionado. Antes, o transporte era realizado por kombis, com capacidade de aproximadamente 100 pacientes ao mês, deixando uma fila de espera de 30 pessoas. Com os novos veículos, além de garantir comodidade, será possível zerar a fila de espera.

Além das melhorias nos equipamentos de saúde, a Prefeitura também investe em segurança. As quinze unidades de saúde básica (UBS e USF) receberam sistema de vigilância eletrônica 24 horas. Em cada local foram instalados kit’s, que incluem seis câmeras (distribuídas dentro e fora das unidades), estrutura de alarme, recurso infravermelho para visão noturna e sensores de presença.

Com o novo sistema, atos de vandalismo, invasões e até furtos de medicamentos poderão ser inibidos. A Central de Videomonitoramento será operada por profissionais especializados em segurança.