Programa Meu Pet Legal chega ao bairro do Ariston

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 23 de agosto de 2018

Prefeitura de Carapicuíba já realizou mais de 850 castrações de cães e gatos neste ano

A Prefeitura de Carapicuíba continua trabalhando em todas as áreas para melhorar a cidade. No sábado, dia 25, o bairro Ariston recebe o programa “Meu Pet Legal”, com 200 castrações de animais previamente cadastrados, vacinação contra raiva para cães e gatos, peça teatral “Aventuras Caninas” e brinquedos infláveis para as crianças.

Em quatro edições do “Meu Pet Legal”, a Prefeitura de Carapicuíba já realizou mais de 850 castrações em três bairros: Cohab, Vila Municipal, Jd Ana Estela e Vila Veloso.

No próximo mês, o programa segue em outro bairro da cidade. Mais informações podem ser obtidas na Vigilância Ambiental pelo telefone 4164-3866 ou e-mail [email protected]

Serviço:

Meu Pet Legal

Rua Mirassol, 85, Ariston (em frente à Escola Edegar Simões)

Sábado – 25/08

10h às 13h

Vacinação contra a raiva

Durante este mês de agosto, a Prefeitura realiza diariamente a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos. Em Carapicuíba, nenhum caso da doença foi registrado nos últimos anos. Essa conquista se deve ao alto índice de vacinação na cidade. Só em 2017 foram imunizados mais de 30 mil animais. Para manter o controle da doença é muito importante garantir a vacinação anual de cães e gatos a partir de três meses de idade. A raiva é transmitida através da saliva e também pode ser fatal em seres humanos.

Para receber a vacina, o animal deve estar saudável. Cães e gatos com diarréia, cirurgia recente ou que estejam em tratamento, devem ser vacinados após a recuperação. O cuidador é responsável por providenciar o transporte seguro dos animais, assim como a focinheira, caso sejam agressivos. Água, alimentação e banho podem ser dados normalmente após a vacina.

A dose é gratuita e será aplicada pela equipe de Vigilância em Zoonoses de segunda a sexta-feira e em dois sábados, no período das 9 às 15 horas. Para mais informações, ligue 4164-3866.

Confira o cronograma dos próximos dias:

23/08 (Quinta-feira)

– E.E ESMERALDA BECKER FREIRE DE CARVALHO

Estrada João Fasolli, 410 – Jd. Marilu

– E.E PROF JOÃO GARCIA DE HARO

Av. Vereador José Fernandes Filho,199 – Vila Helena

24/08 (Sexta-feira)

– E.E FABIANA DE QUEIROZ

Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 675 – Vila Rosa

– E.E EDGAR M. BITTENCOURT

Rua Paraná, 15 – Cohab II

25/08 (Sábado)

– Ginásio Senninha

Av. Antonio Faustino dos Santos, 98 – Cohab

27/08 (Segunda-feira)

– E.E JOSUE MATTOS AGUIAR

Rua Laerte Cearense, 114 – Vila Gustavo Correia

– E.E ODETE ALGODOAL LANZARRA

Estrada do Tambory, 13 – Vila Cretti

28/08 (Terça-feira)

– E.M.E.I Castelo Encantado

Av. Tancredo Neves, 3500 – Cohab V

– Center Club

Rua Cataguá, 803 – Vila Veloso

29/08 (Quarta-feira)

– E.E PROF JOSÉ MARIA PEREZ FERREIRA

Rua Santa Helena, S/N – Vila Silviania

– E.E OLIVEIRA RIBEIRO NETO

Rua José Ítalo de Camargo, 23 – Jd. Ana Estela

30/08 (Quinta-feira)

– E.E PADRE ANTÔNIO O. GODINHO

Rua Wilson Vieira da Silva, 1 – Parque Jandaia

– E.E PROF. MARIA MARQUES NORONHA

Rua Rafard, 404 – Cidade Ariston

31/08 (Sexta-feira)

– E.E NOVO HORIZONTE

Rua Marta, 143 – Novo Horizonte

– E.E PROF. FLORA STELLA

Estrada Gopiúva 33 – Vila da Oportunidade