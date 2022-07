Estão abertas as inscrições para 98 vagas no concurso da Prefeitura de Carapicuíba

Data de Publicação: 23 de agosto de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba abriu concurso público para o preenchimento de 98 vagas para as áreas de saúde e educação. São vagas para médicos, técnicos de enfermagem, professores e auxiliar de desenvolvimento da educação básica (Adeb).

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 21 de setembro. Os interessados devem confirmar a participação no site www.rboconcursos.com.br. As provas estão previstas para o dia 10 de outubro.

As vagas para médicos são nas especialidades de clínica geral – plantonista, ginecologia, pediatria, psiquiatria e vascular.