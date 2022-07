Mais segurança para pedestres e motoristas de Carapicuíba com a instalação de novos semáforos e câmeras

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 23 de agosto de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba começou a instalar os novos semáforos nos locais de travessia de pedestres com maior movimento. Nos próximos dias também serão instaladas mais 15 câmeras da Central de Videomonitoramento, elevando para 40 o número de equipamentos em funcionamento. Mais ações para minimizar o risco de acidentes e oferecer mais segurança.

Os semáforos novos tem um sistema de cronômetro que faz a contagem regressiva do tempo que os pedestres têm para atravessar a pista. Para os motoristas, a indicação é de quanto tempo falta para o sinal abrir ou fechar para passagem. Dessa forma os cruzamentos e travessias ficam muito mais seguras para todos, evitando avanços de veículos no vermelho. Por enquanto são 12 equipamentos funcionando e em breve todos os 60 comprados estarão instalados.

Atualmente, os equipamentos estão no Centro, avenidas Consolação, Deputado Emílio Carlos, Marginal do Ribeirão e na rotatória do Km 21. Os critérios da Secretaria de Transporte e Trânsito para escolher os locais de instalação dos semáforos é a grande circulação de pessoas e veículos e pontos que registram maior número de acidentes.

Já a Central de Videomonitoramento será ampliada com a instalação de mais 15 câmeras do modelo speed dome, passando de 25 para 40 o número de equipamentos. Cada aparelho monitora os arredores em movimento 360 graus, com agilidade e qualidade de imagem, graças a grande capacidade de zoom. A principal função da Central é oferecer mais segurança para a população de Carapicuíba. Guardas Civis Municipais utilizam a tecnologia para atuar com mais agilidade e eficiência no policiamento preventivo. Já os agentes de trânsito podem acompanhar em tempo real se aconteceu algum acidente ou se tem um veículo quebrado, agilizando as ações e diminuindo os transtornos para os motoristas.