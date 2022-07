Futebol Copa dos Campeões – O título é do Bola Branca

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 27 de agosto de 2018

A equipe do Bola Branca conquistou o título da Copa dos Campeões, na grande final da competição, realizada no domingo, 26, no Niterói. Com um primeiro tempo equilibrado, a equipe do Bola Branca perdeu boas oportunidades de inaugurar o placar. Aos 25 do segundo tempo, num ataque seguro do Bola Branca, Messi cruza para Café, de cabeça, marcar o único gol da partida.

Campeão: Bola Branca

Vice-campeão: Vasco da Gama

Disciplina: Planalto

Defesa Menos Vazada: Alan (Vasco da Gama)

Artilheiro: Edson Teixeira Deus, “Café” (Bola Branca)

BOLA BRANCA – Rodrigo Lua, Valdenir, Leo, Pelé, Vinícius, Begê, Gabriel, Café, Lica, Messi, Alan, Bahia, Dida, Lucão, Cabrinha, Dudu Catuaba, Mateus, Leandro, Ligeiro, Timberland e Bala. Comissão técnica: Ari e Picolino.

VASCO DA GAMA– Alan, Nigéria, Tapioca, Banana, Tinga, Léo, Piscina, Borges, Lucas, Ramon, Lucas Mauro e Tales. Comissão técnica: Marcelo Soneca e Tenente Amilton.

Árbitro: Pedro Luiz Bizzo

Auxiliares: Clemilton Ferreira e Ari Nei Bahr

Mesário: Vitor Hugo Alexandre

Auxiliar: Lucio Barbosa