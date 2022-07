Campeonato Municipal de Futsal – Confira as novidades da rodada

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 28 de agosto de 2018

1ª Divisão – WO na Primeirona

A nota triste da rodada, realizada no domingo, 26, foi o WO do Último Gole. O Camaleão venceu o Bola + 1 por 5 a 4 e o Furia deu de 6 a 3 no Rennac´s. O Porto bateu o Madri por 7 a 3 e o Nova Vida derrotou o Em Cima da Hora por 3 a 0. O Marília veio para a segunda vitória: 5 a 2 no Oeste ham.

A terceira rodada está agendada para domingo, 2, no Senninha, a partir das 8h30: Nova Vida x Marília, Porto x Oeste Ham, Em Cima da Hora x Madrid, Camaleão x Rennac´s, FDS 12 x Bola + 1 e Furia x Vila Cretti.

Veterano – Rubro Negro e K´Alangos goleiam

A terceira rodada da competição dos coroas, quinta-feira, 23, no Senninha, teve duas goleadas. O Rubro Negro, que vinha de um WO técnico, nesta rodada bateu o Camaleão por 6 a 3. O K´Alangos, que vinha de uma derrota para o Camaleão, nesta rodada deu de 4 a 1 no Pedreira.

A quarta rodada da competição está agendada para quinta-feira, 30, com jogos às 19h15 e 20h15: Em Cima da Hora x 7 de Setembro e Marília x Debaba´s.

Menores – Resenha dá WO

A largada das competições da categoria Menores, sábado, 25, no Senninha, teve WO no Sub/12: o Resenha não compareceu para enfrentar o Marília. O Don Divino deu de 5 a 3 no Kolping Aldeia e a partida entre Projeto ABC e Vasco da Gama ficou no 1 a 1. Na categoria Sub 16, o Marília começou com pé direito: 5 a 1 no FDS 12. O Liras derrotou o Projeto ABC por 3 a 1 e o América bateu o Kolping Aldeia por 2 a 0. O Real Atletick passou pelo Don Divino por 6 a 5.

As equipes inscritas nas categorias Sub 12, Sub 14, Sub 16 e Sub 18 foram divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as duas melhores de cada para a fase semifinal.

Sub 12

Chave A – Projeto ABC, Marília, Vasco da Gama e Resenha.

Chave B – Don Divino, Kolping Aldeia e América.

Sub 14

Chave A – Marília, América, FDS 12 e Propjeto ABC.

Chave B – Real Atletick, Don Divino, Paulista e Kolping Aldeia.

Sub 16

Chave A – América, Real Atletick, Kolping Aldeia e Don Divino.

Chave B – Marília, Lira´s, FDS 12 e Projeto ABC.

Sub 18

Chave A – Furia, Botafogo, Real Atletick e Kolizão.

Chave B – América, Marília e Vai Que Cola.

A segunda rodada está agendada para sábado, dia 1, no Senninha, a partir das 13 horas. Na categoria Sub 14: Marília x FDS 12, América x Projeto ABC, Real Atletick x Paulista Futsal e Don Divino x Kolping Aldeia. Em seguida, tem três partidas das categorias Sub 18, a partir das 15h15: Furia x Real Atletick, Botafogo x Kolizão e América x Marília.