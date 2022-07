Seja voluntário nas atividades ambientais da Prefeitura de Carapicuíba

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 30 de agosto de 2018

Nesta terça-feira, 28 de agosto, o Brasil celebrou o Dia do Voluntariado e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Carapicuíba aproveita a data para convidar os moradores a participar das ações de plantios e projetos voltados para a preservação da natureza. O cadastro de voluntários foi criado a fim de somar esforços entre poder público e sociedade civil.

Qualquer munícipe pode se cadastrar como voluntário, desde que tenha disponibilidade e comprometimento. O voluntário disponibilizará seu tempo para participar de atividades elaboradas pela secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e poderá auxiliar tanto no planejamento de projetos, como também na execução das ações, identificado através de crachá específico.

Participar de atividades que beneficiam o meio ambiente de Carapicuíba e disseminar ações voltadas para a educação ambiental estão entre as principais atividades do voluntário.

A ficha de voluntário está disponível no site da Prefeitura, na página da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade no link “Seja Voluntário”. Ao finalizar o cadastro, o cidadão receberá uma mensagem confirmando o registro e um funcionário entrará em contato de acordo com o cronograma de atividades, que podem acontecer durante a semana e/ou fim de semana.

Entre em contato com a secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade para saber mais sobre os projetos e ações. A sede fica na Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – complexo do Ginásio Tancredo Neves, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, telefone 4187-3837.