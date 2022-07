Carapicuíba realiza mais de 20 mil consultas e exames pelo programa Avança Saúde

Data de Publicação: 30 de agosto de 2018

Além das melhorias nos ambientes e equipamentos de saúde, a Prefeitura também trabalha para garantir atendimento ágil aos cidadãos. No início da atual gestão foi encontrada uma fila de 50 mil guias de encaminhamentos para consultas e exames. Tudo isso apenas referente ao ano de 2016.

Para resolver essa questão, o governo municipal lançou diversas ações a fim de diminuir essa demanda reprimida, entre elas o programa Avança Saúde, que por meio de clínicas privadas, já tirou 20 mil pessoas da espera por 10 tipos de ultrassonografias e consultas oftalmológicas.

Outra importante iniciativa foi a ampliação de computadores da Central de Regulação (setor de agendamento), garantindo agilidade no serviço e melhor controle do fluxo de encaminhamentos. Além disso, também foram realizados mutirões na Secretaria de Saúde, inclusive aos sábados, para organizar e agendar consultas e exames. Com essas estratégias, os atendimentos da demanda reprimida foram finalizados, permitindo menor tempo de espera nos agendamentos de 2018.

A previsão é de que o Avança Saúde atenda mais 25 mil pessoas até o final do ano. Para garantir a efetividade do programa, é importante que os pacientes não faltem às consultas e exames, e que mantenham o cadastro atualizado na Unidade Básica de Saúde.