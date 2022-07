Carapicuíba e parceiros promovem evento de conscientização sobre o óleo de cozinha usado

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 30 de agosto de 2018

Com o objetivo de obter orientações sobre a destinação correta do óleo de cozinha usado, gestores das Emei’s e Emef’s de Carapicuíba participaram do evento “Lugar de óleo de cozinha usado é na escola”, realizado no dia 27 de agosto, no CES (Centro de Educação para a Sustentabilidade) por meio do Programa Meio Ambiente nas Escolas.

Em parceria com a Prefeitura, representantes das instituições ambientais participantes informaram sobre como tratar da questão ambiental nas instituições de ensino municipais. A ação visa mobilizar a população a não desperdiçar o óleo de cozinha após o uso, nem descartá-lo na pia. As escolas municipais de Carapicuíba já são pontos de coleta; basta o munícipe deixar o óleo esfriar, despejá-lo em uma garrafa PET e levar até a unidade mais próxima de sua residência.

“O evento é uma oportunidade para o município começar a ser uma referência em destinação correta de óleo de cozinha usado, pois o produto pode ser reciclado e utilizado para outras finalidades, como em biocombustível, por exemplo”, explica a educadora ambiental do Instituto AUÁ (um dos parceiros do projeto) Carolina Cotrim. “O recurso arrecadado com a venda do óleo usado é reinvestido em benefício para a escola”, complementa.

Entenda o projeto

O recurso da venda do óleo entregue nas escolas passa a ser destinado para a Associação de Pais e Mestres de cada unidade, que decide em quais projetos de educação ambiental investir, assim como em novos produtos sustentáveis. O programa é uma realização do Instituto AUÁ, Preserva Recicla e Óleo Concórdia, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba.

Como separar seu óleo da maneira correta

Com a ajuda de um funil despeje o óleo usado e já frio em uma garrafa PET. Leve a garrafa PET para a escola mais próxima de sua casa e deposite nas bombonas do projeto. O óleo de cozinha usado receberá a destinação correta, podendo ser reciclado e transformado em produtos sustentáveis.