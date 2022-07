Prefeitura abre 1.000 vagas para cursos de qualificação de jovens

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 30 de agosto de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o governo do Estado, abre inscrições para cursos de qualificação profissional para jovens. Trata-se do Jepoe – Jovens no Exercício do Programa de Orientação Estadual. Essa primeira turma soma mil vagas, em oito cursos de qualificação:

Auxiliar administrativo

Auxiliar de veterinário

Educador de trânsito

Jardineiro

Monitor de esportes e recreação

Panificação e confeitaria

Segurança no trabalho

Zeladoria

O inscrito selecionado recebe ainda uma Bolsa Auxílio mensal de R$ 500,00.

A jornada é de 8 horas, de segunda a sexta-feira, sendo 4 horas dedicadas aos cursos de qualificação profissional e 4 horas às ações comunitárias, além de atuação no governo municipal. Aos sábados, o jovem dedicará 4 horas às ações comunitárias.

Para se inscrever, é preciso ter entre 16 e 18 anos, ser morador de Carapicuíba, ter completado ou estar cursando o ensino médio ou fundamental. Levar RG ou outro documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e Certificado de Alistamento Militar (caso tenha).

O prazo de inscrições vai do dia 1 ao dia 3 de setembro, sábado, domingo e segunda-feira, sempre das 10 às 17 horas, nos endereços abaixo:

Quadra da Praça da Árvore – Av. Tancredo de Almeida Neves, 462 – Cohab 5

Univesp – Plaza Shopping – Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce