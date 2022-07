Prefeitura inaugura novo Centro de Formação de Professores

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 6 de setembro de 2018

Seguindo com os investimentos em educação, a Prefeitura de Carapicuíba inaugurou no último dia 30, o novo Centro de Formação de Professores, localizado agora na avenida Sandra Maria – Centro.

O novo prédio, que soma mil metros quadrados, quatro pisos, refeitório, estacionamento, recepção, salas de treinamento, auditório e elevadores para total acessibilidade, traz instalações mais modernas e informatizadas, o que oferecerá maior conforto e qualidade no atendimento à população, além da valorização dos profissionais da área.

Segundo a titular da pasta, as antigas dependências se encontravam inadequadas e a mudança representa mais uma grande conquista para a educação da cidade. “O atual espaço, mais confortável e seguro, nos permitirá atender as demandas da população com excelência, com um maior acolhimento às famílias e alunos, e ainda promover mais capacitações para nossos professores e gestores”, ressaltou.

Com a mudança, o local contará também com a Central de Videomonitoramento. Todas as 47 escolas da rede municipal de ensino com câmeras e alarmes, mais segurança aos alunos nas unidades escolares.