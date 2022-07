Carapicuíba entrega laboratório municipal totalmente reformado

Data de Publicação: 6 de setembro de 2018

Nesta segunda-feira (3), a Prefeitura de Carapicuíba deu um importante passo na área da saúde. O laboratório municipal foi entregue totalmente reformado depois de quase 20 anos de abandono. As obras, que duraram cerca de dois meses, incluem substituição do piso, troca da rede elétrica, pintura, estrutura de emergência e ar-condicionado.

Além da reforma, o local recebeu novo mobiliário e a troca de todos os computadores. Equipamentos laboratoriais também foram substituídos. Agora, as equipes de saúde podem contar com mais de 80 novos instrumentos para realização dos exames, garantindo resultados ágeis com qualidade.

Segundo a coordenadora do laboratório, o ambiente moderno e adequado promove a motivação dos profissionais. “Antes da reforma, o trabalho era feito em condições precárias. A maioria dos móveis e equipamentos estavam quebrados, e os computadores lentos. Desde que reabrimos, a equipe está mais motivada e contente por ter um local de trabalho digno”, comenta.

O laboratório de Carapicuíba realiza exames de sangue, fezes, urina e baciloscopia (detecção de tuberculose). Sendo que, neste último, se tornou referência na região, por ser um dos poucos municípios a ter o equipamento necessário para o exame. Por isso, além de atender a própria demanda, Carapicuíba também realiza exames de baciloscopia para Itapevi e Pirapora do Bom Jesus. Com a reforma, também será possível auxiliar Osasco.