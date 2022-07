Campeonato Municipal de Futebol – Confira as novidades

Data de Publicação: 10 de setembro de 2018

Taça de Ouro – Catuense bate Bola Branca

O Catuense deu de 3 a 0 no Bola Branca, na segunda rodada da Taça de Ouro, realizada no último final de semana. No sábado, 8, no Niterói, Nacional e Barcelona empataram em 2 a 2 e o Manchester passou pelo Vasco da Gama por 1 a 0. Já no Inac, o Mary Jane derrotou o Aliança Paulista por 4 a 2 e o Vila Real venceu o Planalto pela contagem mínima. No domingo, 9, no Niterói, Parceria e União ficaram no 1 a 1, mesmo resultado de Camaleão x Paulistano. Maresias e Palmeirinha terminaram sem gols.

A terceira rodada está agendada para o próximo fim de semana. No sábado, 15, no Niterói, às 13h45 e 15h15: União Total x Camaleão e Paulistano x Palmeirinha. Simultaneamente, no Inac: Parceria x Bola Branca e Maresias x Catuense. No domingo, 9, no Niterói, a partir das 9 horas: Nacional x Vasco da Gama, Barcelona x Mary Jane, Manchester x Villareal e Aliança Paulista x Planalto.

Taça de Prata – Rodada de equilíbrio

A quinta rodada da Prata, realizada no domingo, 9, foi bem equilibrada. Jogando no Inac, o Família, que vinha de uma derrota para o Vila Iza, nesta rodada deu de 3 a 0 no Simplicidade. O Largo da Pólvora bateu o Muleques da Vila por 4 a 2 e o Furacão passou pelo Renegados pela contagem mínima. São Bento e Arsenal do Morro terminaram a partida sem gols – Vila Iza e CTAFA empataram em 2 a 2. No Niterói, Juventus Ariston derrotou o Donos da Bola por 1 a 0, mesmo resultado da vitória do XV de Novembro, em cima do Brasinha, em partida realizada no Planalto. O Garotos do Morro venceu novamente: 2 a 1 no Gopiúva.

A sexta rodada, penúltima da primeira fase, está agendada para o próximo domingo, dia 16. No Niterói, às 15h15: Furacão x Família. No Planalto, às 10h30 e 12 horas: Simplicidade x Renegados e Arsenal do Morro x Vila Iza. No Inac, a partir das 9 horas: CTAFA x São Bento, Juventus Ariston x Largo da Pólvora, Muleque da Vila x Donos da Bola, Garotos do Morro x Brasinha e XV de Novembro x Gopiuva.