Em Carapicuíba, Escola e Família foi tema de desfile do 7 de Setembro

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 11 de setembro de 2018

O desfile de 7 de Setembro, na cidade de Carapicuíba, celebrou a Independência do Brasil e trouxe para o desfile cívico-militar deste ano o tema “Escola e Família”.

Mais de 2 mil participantes, entre os alunos da rede municipal de ensino e diversas entidades, passaram pela avenida Deputado Emílio Carlos, trazendo a importância dessa parceria e como a interação da família com o ambiente escolar contribui para o futuro e formação de nossas crianças.

Em blocos, os estudantes representaram as ações que contribuem para a construção de uma cidade cada vez melhor: ‘A criança e os valores humanos’; ‘Vida, natureza, raças, etnias, cultura, origem’; ‘Preservação do Patrimônio Público, Privado e Cultural’; ‘As sementes de paz’; ‘Lições de paz na escola’ e ‘Respeito pelo outro com todas as diferenças’.

Além das escolas municipais, desfilaram os Batalhões da Polícia Militar, o Ministério de Defesa do Exército Brasileiro, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Guarda Mirim, Centro de Convivência do Idoso (CCI), Clube dos Motociclistas, os alunos das escolinhas de Esportes e agremiações locais.