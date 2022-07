Prefeitura entrega uniformes para alunos das escolinhas de esportes

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 12 de setembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba segue trabalhando e investindo no potencial esportivo de jovens e crianças do município. E numa parceria entre a Secretaria de Esportes e o Sesi-SP, cerca de 1.300 alunos das escolinhas, nas diversas modalidades, receberam kits com uniformes esportivos.

Entregues na última semana, os kits são compostos por duas camisetas e uma bermuda, confeccionados e direcionados a cada faixa etária.

Para Tatiane Varsoleri, mãe da pequena Lívia, a entrega dos uniformes demostra a preocupação e o carinho da administração municipal com os futuros atletas da cidade. “Parabenizo a Prefeitura. As crianças agora estão identificadas e isso traz segurança, além da qualidade do uniforme que é excelente”.

As atividades das escolinhas de esportes de Carapicuíba envolvem crianças, jovens e adultos, nas modalidades baby class, balé, jazz, ritmos, alongamento, iniciação esportiva, futsal, futebol, voleibol, basquete, handebol, atletismo, kung fu, tênis e zumba.