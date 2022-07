Carapicuíba realiza palestras de prevenção ao suicídio para celebrar ‘Setembro Amarelo’

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 13 de setembro de 2018

Em apoio à campanha nacional ‘Setembro Amarelo’ – mês de prevenção ao suicídio – a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde realizará, até o final do mês, palestras e rodas de conversa nas unidades de saúde básica (UBS, USF e Casa do Adolescente). O objetivo é levar informação a todas as regiões da cidade, a fim de contribuir para o combate ao suicídio no país.

Entre as informações oferecidas nas palestras estão fatores que podem levar a pensamentos suicidas, como ajudar essas pessoas, sinais e expressões que indicam tendência suicida e indicação de onde e como procurar ajuda. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de mortes causadas por suicídio, no mundo, chega a 800 mil por ano. Isso significa que a cada 40 segundos alguém interrompe a própria vida.

As datas e horários das palestras e rodas de conversa estão disponíveis nas unidades de saúde básica. Em caso de pensamento suicida, procure apoio no Centro de Valorização da Vida (CVV), pelo número 188. A ligação é gratuita e pode ser realizada por linha telefônica fixa ou móvel, 24 horas por dia.