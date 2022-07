Programa Meu Bairro Melhor beneficia mais de 30 ruas no mês de agosto

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 13 de setembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba trabalha intensamente para manter a cidade limpa, e por meio do programa Meu Bairro Melhor, as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Municipais realizaram, no último mês, ações de zeladoria em mais de 30 ruas do município.

O programa age através de força tarefa, composta por cerca de 50 funcionários distribuídos em serviços de varrição, roçagem, limpeza de sarjetas e bocas de lobo, pintura de guias e postes, operação tapa buraco e revitalização de praças. Além disso, o ‘Ecoponto Móvel’ recolhe entulhos e madeiras descartados na cidade, enviando-os ao destino correto.

Estão entre os locais que receberam os serviços, as ruas Santa Terezinha, Araçariguama, Guararapes, Manoel da Costa Pacheco, Miguel Barbar, São Joaquim, e também as avenidas Deputado Emilio Carlos, Francisco Pignatari, Nossa Senhora Aparecida e General Teixeira Lott. Para que consigam atingir todas as regiões da cidade, as equipes seguem cronograma diário.

Outra importante ação de agosto foi a limpeza da comunidade Porto de Areia, localizada na Vila Gustavo Correia. Por ser uma região de transbordo, os córregos do local foram limpos, a fim de evitar alagamentos em épocas de chuva. Mais de quatro caminhões de lixo foram retirados da comunidade.

Juntos, mantendo a cidade limpa

A Prefeitura conta com a colaboração dos moradores para manter a cidade limpa. Mesmo com as atividades acentuadas, lixos e entulhos voltam a ser depositados nos mesmos locais. A população pode colaborar denunciando o descarte irregular, através do WhatsApp Denúncia 97434-8101.

É importante lembrar que quem deposita lixo ou entulho nas calçadas, bocas de lobo, canteiros, jardins ou praças públicas está sujeito a pagar multa num valor de até R$ 9.000,00 (nove mil reais), segundo a lei n° 3519/18.