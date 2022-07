Carapicuíba abre inscrições para creches municipais Fase I

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de setembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, inicia os cadastros de crianças com idade entre 6 meses a 3 anos e 11 meses para as creches municipais fase I.

As inscrições acontecem nos meses de setembro e outubro, em dois endereços. No período de 24 de setembro a 5 de outubro serão realizadas no Ginásio Ayrton Senna, com distribuição de senha por ordem de chegada, a partir das 8 horas.

O Centro de Formação de Professores, localizado na avenida Sandra Maria, 66, realizará as inscrições na unidade de 8 a 19 de outubro, das 8 às 17 horas.

Para efetivar o registro é necessário levar cópias e originais da certidão de nascimento da criança, documento do responsável e comprovante de residência com CEP.

Atenção: os munícipes que já possuem inscrição não precisam efetuá-la novamente. A Prefeitura disponibiliza, através do site oficial, o link ‘Central de Vagas’ https://carapicuiba.giap.com.br/apex/carapi/f?p=698:586 para acompanhamento da lista.