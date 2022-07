Carapicuíba elimina fila de espera para exame de mamografia

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de setembro de 2018

Às vésperas da campanha ‘Outubro Rosa’ – mês de prevenção ao câncer de mama – a Secretaria de Saúde de Carapicuíba eliminou, em dois meses, a demanda reprimida de quase 1.500 exames de mamografia. As últimas 100 mulheres que aguardavam o procedimento foram levadas, entre os dias 12 e 17 de setembro, até a Carreta da Mamografia, do programa Mulheres de Peito do Governo do Estado, estacionada na Associação FOCO, em Alphaville.

Segundo a Secretária de Saúde de Carapicuíba, a partir de agora os agendamentos dos exames de mamografia voltarão a seguir o fluxo de demanda mensal. “Sem a demanda reprimida, os agendamentos serão feitos dentro do tempo previsto. É gratificante poder oferecer atendimento ágil a essas mulheres”, conclui.

Além dos exames de prevenção, a parceria entre a Prefeitura e a Associação FOCO, proporcionou às mulheres a participação em palestras sobre saúde física e emocional, aulas de artesanato, tutoriais de moda e também conversas sobre autoestima. Para já irem entrando no clima da campanha, foram sorteadas camisetas com o tema ‘Outubro Rosa’.