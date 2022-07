Prefeitura inicia campanha Natal Espetacular 2018

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 20 de setembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, através das secretarias de Assistência Social e Educação, em parceria com o Governo do Estado, iniciou nesta semana, nas escolas municipais de ensino fundamental, a campanha de arrecadação de garrafas pet, que serão utilizadas na confecção da decoração natalina para a cidade em 2018. A campanha faz parte do projeto ‘Natal Espetacular’.

A arrecadação acontece de 17 de setembro a 17 de outubro. E além da decoração, tem como objetivo incentivar os alunos na reciclagem das garrafas e apresentar a importância da sua reutilização na preservação do meio ambiente.

Familiares e amigos também estão convidados a serem multiplicadores da ação. As embalagens devem ser entregues limpas, vazias e sem rótulos nas escolas participantes. Após a campanha, as pets irão garantir renda extra para famílias selecionadas da região, que receberão treinamentos na produção dos enfeites.

Seja um parceiro desta campanha. Ajude a enfeitar a cidade e a promover sustentabilidade. Veja abaixo os endereços das escolas participantes:

1. Emef Argeu Silveira Bueno

Av. Presidente Tancredo de A. Neves, 860 – Cohab V

Telefone: 4187-0398

2. Emef Edegar Simões

Rua Mirassol, 85 – Cidade Ariston

Telefone: 4181-4351

3. Emef João Hornos Filho

Rua Capanema, 75 – Vila Cristina

Telefone: 4181-8169

4. Emef Miguel Costa Júnior

Estrada Egilio Vitorello, 2132 – Jd. Angélica

Telefone: 4167-8632

5. Emef Nai Molina do Amaral

Rua Serra das Agulhas Negras, 199 – Jd. Planalto

Telefone: 4187-3084

6. Emef Noemy Silveira Rudolfer

Rua Peruíbe, 20 – Jd. Santa Brígida

Telefone: 4186-3161 / 4186-7142