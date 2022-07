Carapicuíba sedia Curso de Capacitação de Motociclistas Socorristas

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 25 de setembro de 2018

Entre os dias 17 e 21 de setembro, Carapicuíba abriu as portas para a realização do Curso de Capacitação de Motociclistas Socorristas, oferecido pelo SAMU 192. Enfermeiros e técnicos de enfermagem de diversas cidades do Estado receberam aulas práticas e teóricas no estacionamento do Atacadista Assaí (antigo Extra) e no auditório da Faculdade de Tecnologia (Fatec).

Aplicado pelos instrutores do GMAU (Grupo de Motociclistas de Atendimento de Urgência), sob a direção do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, o curso ensinou conteúdos sobre segurança, legislação e direção de motocicletas em situações de urgência e emergência. Além disso, as horas práticas incluíram treinos de velocidade, habilidade e equilíbrio na pista.

A coordenadora do SAMU explica a importância das motolâncias para os atendimentos. “Por não enfrentarem o congestionamento que as ambulâncias enfrentam, as motolâncias chegam mais rápido ao local onde estão as vítimas, garantindo menor tempo de resposta nos primeiros socorros”, conclui.

Participaram da capacitação profissionais das cidades de Cotia, Itapevi, São Bernardo do Campo, Guarulhos e também o carapicuibano Expedito Pereira, que se emocionou ao receber o certificado de conclusão. “Sinto orgulho por poder fazer parte da equipe GMAU. Foram cinco dias de muito empenho e aprendizado, e hoje vejo que todo o esforço valeu a pena”, comemora.

É importante ressaltar que Carapicuíba possui motolâncias que contribuem para o atendimento mais ágil e eficaz às vítimas em situações de urgência e emergência.