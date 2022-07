Carapicuíba realizou a 7ª Semana da Jornada Inclusiva

25 de setembro de 2018

Em apoio ao Conselho da Pessoa com Deficiência (CMPD), a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com a Secretaria de Educação e Assistência Social, realizou entre os dias 18 e 21 de setembro a 7ª Semana da Jornada da Cultura Inclusiva. A ação tem como objetivo abordar a importância da garantia dos direitos das pessoas com deficiência, a conscientização e a inclusão.

As escolas da rede municipal de ensino também participaram e desenvolveram junto aos alunos, durante toda a semana, diversas atividades lúdicas educativas, cantos e teatros, trabalhando o fortalecimento da vivência sobre as diferentes deficiências. Os exercícios propiciaram às crianças a sensibilidade do sistema motor, auditivo e visual, explorando o respeito e a convivência no cotidiano.

O encerramento da Jornada inclusiva foi realizado no Céu Carapicuíba (antigo Inac) e contou com a participação de autoridades da cidade e especialistas, além da presença de alunos das escolas municipais. O evento apresentou palestras sobre educação e neurociências, debate sobre as leis, demonstrações de capoeira, espetáculos de músicas e recebeu este ano o Projeto Oficina, que atende pessoas com deficiência de Carapicuíba.

A 7ª Jornada Inclusiva também apresentou os cavalos de equoterapia, parceria entre a Prefeitura e a Hípica Santa Terezinha. O método terapêutico busca melhorias em diferentes deficiências, numa abordagem transdisciplinar e multidisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação, auxiliando nos âmbitos biológico, psicológico e social do praticante.