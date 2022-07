Prefeitura entrega reforma completa da escola Nai Molina

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 26 de setembro de 2018

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, entregou a primeira escola contemplada pelo programa “Construindo o Futuro”, que tem como objetivo a reforma completa das unidades da rede municipal de ensino. A Emef Nai Molina passou pelas obras e foi totalmente renovada.

Localizada no Jardim Planalto, a unidade recebeu diversas melhorias, como manutenção da rede elétrica e hidráulica, paredes internas e externas ganharam novas cores, troca total do telhado, e instalação de novos portões para manter a segurança das crianças.

Pensando ainda na acessibilidade de pais e alunos, foram implantadas rampas para auxiliar na locomoção entre as salas de aulas e ginásio. E para o melhor atendimento aos moradores da região, a secretaria da escola passou por readequações.

Somando as ações de benfeitorias, todos os mobiliários foram substituídos, além da sala de informática, com novos e modernos computadores. A escola também já possui câmeras de segurança e alarmes, monitoradas pela Central de Videomonitoramento, através de sistema remoto.

“Tenho trabalhado incansavelmente na educação de nossa cidade, que está entre as prioridades desta gestão. As crianças merecem uma escola modelo, com carteiras novas, computadores modernos, ambiente confortável e seguro. Já estamos reformando outras escolas também. É Carapicuíba avançando em todas as áreas”, afirma o prefeito.

Construindo o Futuro

Lançado no início do semestre, o programa ‘Construindo Futuro’ tem como base um mutirão de melhorarias nas instalações internas e externas das escolas municipais, trazendo maior conforto e comodidade aos professores e alunos, além da segurança no ambiente escolar.

Em sua primeira fase, com as obras já finalizadas na Nai Molina, as unidades Miguel Costa Junior, Emei Cidade Ariston e Tico Tico recebem as equipes, com previsão de término ainda esse semestre.