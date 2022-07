1º Giro Cultural nesse fim de semana em Carapicuíba

Data de Publicação: 27 de setembro de 2018

Idealizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo, a cidade recebe nesse fim de semana, 29 e 30 de setembro, o 1º Giro Cultural de Carapicuíba. O evento traz dois dias inteiros com atrações culturais gratuitas em diversos pontos do município.

Entre as atividades, o público contará com apresentações de bandas de rock, rap, sound system, arte em graffiti, espetáculos teatrais, danças e muito mais. As programações acontecem no Parque do Planalto, Ariston, Cohab, Teatro Fuca e Parque da Aldeia, das 10 às 22 horas.

Distribuídos em três palcos, a Aldeia de Carapicuíba abrigará grande parte das atrações. No sábado, 29, no Teatro de Arena, o Palco Rock apresenta shows com as bandas locais. Já no Parque da Aldeia, a festa fica por conta do Palco Rap, no sábado, 29, e Palco Sound System, no domingo, 30.

O Teatro Fuca, localizado na avenida José Fernandes Teixeira, na Vila Cretti, receberá mais de 20 artistas com apresentações teatrais, musicais e espetáculos de danças, a parte da manhã será exclusiva para os pequeninos, com peças infantis das 10 às 12 horas.

Arte em graffiti também estará presente no Giro Cultural, e serão realizadas no Beco da Ita, Ariston, na Quadra Aberta, Parque do Planalto e na rua Carapicuíba, Cohab 2.

“Temos trabalhado muito com o objetivo de promover a cultura em todos os pontos da nossa cidade e o 1º Giro Cultural é uma importante conquista para Carapicuíba, levando entretenimento e arte à toda população e principalmente, incentivando e dando oportunidade aos nossos artistas”, afirma o prefeito.

e confira a programação completa, com os horários e locais de cada apresentação.