Campeonato Municipal de Futsal – 1ª divisão, veterano e menores

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 1 de outubro de 2018

1ª divisão – Definida a primeira fase

A sétima rodada da primeira fase, realizada no domingo, 30, teve apenas duas partidas. O Fúria classificou-se com um 3 a 2 no Último Gole e o FDS 12 despachou o Vila Cretti com um 6 a 2.

A rodada da segunda fase, quartas de final, está agendada para o dia 21, domingo, no Senninha, a partir das 8h30: Camaleão x Em Cima da Hora, Porto x Furia, Bola + 1 x Nova Vida e Marília x FDS 12. Os vencedores fazem a semifinal.

Veterano – Camaleão está desclassificado

Nas partidas da fase semifinal, realizadas na quinta-feira, 27, o Marília garantiu a vaga na final com um 2 a 1 no K´Alangos e o Camaleão deu 8 a 4 no Debaba´s. Ocorre que a equipe do Camaleão jogou com uniforme irregular e está desclassificada.

A grande final do Veterano será o embate Marília x Debaba´s, quinta-feira, 4, no Senninha, às 19h30.

Menores – Estão definidos os semifinalistas da Sub 14 e Sub 18

A rodada de sábado, 29, definiu os semifinalistas das categorias Sub 14 e Sub 18. Na Sub 14, o Marília classificou-se com um 4 a 1 no América e o FDS 12 despachou o Projeto ABC por 5 a 3. O Real Atletick venceu o Don Divino por 7 a 4 – ambos classificados. O Paulista Futsal derrotou o Kolping Aldeia por 3 a 0.

Na Sub 18, o Botafogo carimbou passaporte com um 4 a 1 no Furia e o Real Atletick garantiu a vaga com um 6 a 3 no Kolizão. Vai Que Cola e Marília empataram em 3 a 3 – ambos classificados.

Sábado, 6, tem tarde de semifinais no Senninha. A partir das 12h30: Vasco x Don Divino e América x Projeto ABC (Sub 12), Marília x Don Divino e Real Atletick x FDS 12 (Sub 14), América x FDS 12 e Marília x Real Atletick (Sub 16) e Real Atletick x Vai Que Cola e Marília x Botafogo (Sub 18).