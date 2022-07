Futebol – Taça de Ouro, Prata e Bronze

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 1 de outubro de 2018

Taça de Ouro – Rodada de poucos gols

A Taça de Ouro teve uma quinta rodada de poucos gols. No sábado, 29, no Niterói, Palmeirinha e Catuense terminaram a partida sem gols. No Inac, Paulistano e Parcerias também ficaram no 0 a 0, e o União Total passou pelo Maresias pela contagem mínima. No domingo, 30, no Inac, o Barcelona derrotou o Manchester por 3 a 2 e o Villareal venceu o Nacional por 1 a 0. As outras partidas da rodada também terminaram empatadas: Mary Jane x Planalto, em 2 a 2, e Vasco da Gama x Aliança Paulista, em 1 a 1.

A competição tem agora dois fins de semana sem rodada (eleição e feriado do Dia das Crianças). A sexta rodada, penúltima da primeira fase, está agendada para os dias 20 e 21. No sábado, 20, no Niterói, às 13h45 e 15h30: Nacional x Planalto e Villareal x Aliança Paulista. Simultaneamente,no Inac: Mary Jane x Manchester e Vasco da Gama x Barcelona. No domingo, 21, também no Inac, a partir das 9 horas: União Total x Paulistano, Palmeirinha x Parceria e Camaleão x Catuense.

Taça de Prata – Definidos os semifinalistas

Domingo, 30, teve definição de semifinalistas. As partidas foram realizadas no Niterói, onde Renegados, Largo da Pólvora e Brasinha carimbaram passaporte derrotando seus adversários, XV de Novembro, São Bento e Arsenal do Morro, respectivamente, por 2 a 0. Vila Iza e Gopiúva empataram em 0 a 0. Nos pênaltis, deu Vila Iza por 3 a 0.

A semifinal está agendada para o dia 21, domingo, no Niterói, às 10h30 e 12 horas: Renegados x Vila Iza e Brasinha x Largo da Pólvora.

Taça de Bronze – Agora são só quatro equipes

A terceirona teve definição de semifinalistas no domingo, 30, na Vila Cretti. O Garotos da Vila classificou-se derrotando o Liras por 1 a 0, mesmo resultado da vitória do Jacarandá, em cima do Chelsea. O LS Ariston despachou o Red Bull por 2 a 0, e a partida entre Rubro Negro e São Gonçalo terminou empatada em 2 a 2. Nos pênaltis, deu Rubro Negro por 6 a 5.

A semifinal está agendada para o dia 21, domingo, no Niterói, às 9 e 13h30: Garotos da Vila x São Gonçalo e Jacarandá x LS Ariston .