1º Giro Cultural de Carapicuíba agitou a cidade

Data de Publicação: 2 de outubro de 2018

O fim de semana foi de arte e cultura na cidade. Idealizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo, a primeira edição do Giro Cultural de Carapicuíba trouxe dois dias inteiros com mais de 60 atrações culturais gratuitas em diversos pontos do município.

Entre as atividades, o público contou com apresentações de bandas de rock, rap, sound system, arte em graffiti, espetáculos teatrais, danças e muito mais.

No Teatro de Arena, na Aldeia de Carapicuíba, o Palco Rock apresentou shows com as bandas locais. Já no Parque da Aldeia, a festa foi comandada pelo Palco Rap e Palco Sound System, além do Sarau do Concuca.

A programação no Teatro Fuca recebeu mais de 50 artistas e reuniu cerca de 500 expectadores, que acompanharam espetáculos de danças, música e peças teatrais.

Arte em graffiti também esteve presente no Giro Cultural. 150 grafiteiros voluntários da região revitalizaram a quadra de skate no Parque Planlto, o Beco da Ita, no Ariston e a rua Carapicuíba, na Cohab 2.