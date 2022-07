Carapicuíba realiza encontro em comemoração ao Dia Internacional do Idoso

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 2 de outubro de 2018

Na segunda, dia 1º de outubro, foi celebrado o Dia Internacional do Idoso. Carapicuíba realizou grande evento para prestigiar a terceira idade. O encontro iniciou com uma caminhada, zumba entre outras atividades. Ao longo do evento, o coral formado por alguns idosos agitou os participantes que compareceram ao centro de convivência do Parque Gabriel Chucre, que também contou com dança e bate-papo.

“Eventos como este são importantes para demonstrar aos idosos o valor que eles têm em todos os âmbitos sociais, além de poder proporcionar este momento especial, que é digno a todos”, comenta um dos conselheiros do CMIC.

“Desde 2016 a ONU (Organização das Nações Unidas) passou a celebrar o Dia do Idoso internacionalmente, e o Conselho Municipal do Idoso de Carapicuíba sempre reúne os idosos de várias associações, instituições e entidades, bem como o público em geral, para esta data tão nobre”, informa o conselheiro e representante de uma das instituições parceiras.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade ressaltou que a terceira idade sempre está presente em todas as atividades promovidas pela Prefeitura. “Nossa cidade está evoluindo muito, estamos trabalhando e vamos fazer o melhor para os cidadãos do nosso município, que merecem ser prestigiados com estes eventos”, comenta.

A ação foi uma parceria entre Prefeitura de Carapicuíba, Conselho Municipal do Idoso – por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania – e instituições de apoio à terceira idade.