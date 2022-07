Iniciativas de prevenção ao câncer de mama marcam ‘Outubro Rosa’ em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 4 de outubro de 2018

Já é hora de vestir a camisa ‘Outubro Rosa’. Com o objetivo de orientar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, preparou uma programação especial para o mês de outubro.

Por meio de parceria com a Secretaria de Assistência Social, as equipes de saúde irão ministrar palestras nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e no CCI (Centro de Convivência do Idoso). Ações de conscientização sobre prevenção do câncer de mama e saúde da mulher também serão realizadas no Calçadão, no Terminal Municipal Rodoviário e em todas as Unidades de Saúde Básica.

Além das palestras, a programação traz mutirões na Policlínica, aos sábados, para as carapicuibanas realizarem coleta de papanicolau, sendo necessário apresentar cartão SUS e RG. Outro destaque da campanha Outubro Rosa será a iluminação temática da Praça das Bandeiras, localizada no Centro de Carapicuíba.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), somente em 2018 foram estimados 59.700 novos casos de câncer de mama no Brasil. Desses, cerca de quatro em cada cinco ocorrem em mulheres após os cinquenta anos. Com o diagnóstico precoce as chances de cura podem chegar a 95%.