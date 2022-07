D´babas é o campeão dos veteranos no campeonato Futsal

Data de Publicação: 6 de outubro de 2018

Veterano – D´babas é o campeão

O D´babas acabou derrotando o Marília e conquistando o título de campeão do Veterano, na grande final da competição, realizada na quinta-feira, 4, no Senninha. A decisão foi bem equilibrada e o primeiro gol da partida só veio aos 17 minutos: Dinho abriu o placar para o D´babas. No segundo tempo o Marília vem decidido a virar o jogo. As equipes alternam ataques, sem êxito nas finalizações. Aos 9 minutos, Ademir toca rasteiro no canto e amplia: D´babas 2 x 0. O Marília tem pressa e quer jogo, mas o D´babas quer o título. Aos 18 minutos, Carlinhos toca na saída do goleiro e decreta: D´babas 3 x 0.

Campeão – D´babas

Vice-campeão – Marília

Troféu Disciplina – Marília

Defesa Menos Vazada – D´babas

Artilheiro – Fogaça e Dinho (D´babas)

D´BABAS – Ademir, Dinho, Romério, Camilo, Cristiano, Fogaça, Carlinhos, Edmilson, Osmar, Anderson e Bozo. Comissão técnica: Luciano.

MARÍLIA – Nei, Richard, Ricardo, Michel, Ady, Marssatti, Ancelmo, Rinald, Juquinha, Eduardo, Osni e Charles. Comissão técnica: Bruno e Matheus.

Árbitro: Raimundo Elias

Auxiliar: Marcelino Rodrigues

Anotador: Jhonatan dos Santos

Cronometrista: Guilherme Borni