Futsal Menores – Rodada define finalistas

Data de Publicação: 8 de outubro de 2018

Sábado, 6, teve definição de finalistas nas categorias menores. No Sub 12, o Vasco deu de 5 a 1 no Don Divino e o Projeto ABC classificou-se com o resultado de 1 a 0 em cima do América. Já no Sub 14, o Paulista passou pelo Marília por 4 a 3 e o Don Divino acabou perdendo de 4 a 1 para o FDS 12. No Sub 16, o América despachou o FDS 12 por 6 a 3 e o Real Atletick garantiu a vaga na final com um 3 a 2 no Marília. No Sub 18, o Vai Que Cola carimbou passaporte com um 4 a 2 no Real Atkletick e o Marília bateu o Botafogo por 5 a 0.

A tarde de finais está agendada para sábado, dia 20, às 12h30, 13h15, 14 e 15 horas: Vasco x Projeto ABC (Sub 12), Paulista x FDS 12 (Sub 14), e América x Real Atletick (Sub 16) e Vai Que Cola x Marília (Sub 18|).