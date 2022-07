Campeonato de Futebol – Categoria Menores

Data de Publicação: 8 de outubro de 2018

Malhorca marcou a rodada com goleada

As competições das categorias Sub 15 e Sub 17 também tiveram largada. Na categoria Sub 15, são 8 equipes divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as duas melhores para a fase semifinal:

Chave A – Malhorca, Meninos do Roseira, Meninos da Lusa e Restauração Social.

Chave B – Ousados da Bola, Aliança, Serrana e Chute Inicial.

Já na categoria Sub 17, são 10 equipes, divididas em duas chaves, jogando dentro delas e classificando as duas melhores para a fase semifinal:

Chave A – Malhorca, Meninos do Roseira, Botafogo, Resenha e Bola Branca.

Chave B – Ousados da Bola, Aliança, Serrana, Chute Inicial e Unidos da Lídia.

Sábado, 6, teve segunda rodada da Sub 17, no Inac. O Bola Branca passou pelo Meninos do Roseira por 2 a 1 e o Malhorca, que já vinha de um 3 a 0 no Botafogo, nessa rodada goleou o Resenha por 7 a 0. O Unidos do Lídia bateu o Ousados da Bola por 3 a 1 e o Aliança deu de 2 a 0 no Serrana.

A terceira rodada está agendada para o sábado, dia 20. No Niterói, às 8h30, 9h30, 10h30 e 11h30: Serrana x Aliança (Sub 15), Serrana x Unidos da Lídia (Sub 17), Chute Inicial x Ousados da Bola (Sub 15) e Chute Inicial x Ousados da Bola (Sub 17). Simultaneamente, no Inac: Meninos do Roseira x Meninos da Lusa (Sub 15), Meninos do Roseira x Botafogo (Sub 17), Restauração Social x Malhorca (Sub 15) e Resenha x Malhorca (Sub 17).