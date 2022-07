Prefeitura de Carapicuíba intensifica ações de zeladoria

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 9 de outubro de 2018

A Prefeitura continua trabalhando para manter a cidade limpa e bem sinalizada. No último mês, as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Municipais intensificaram as atividades de pintura de postes, guias e bocas de lobo. Cerca de 30 ruas receberam o serviço.

A força tarefa do programa Meu Bairro Melhor, também realizou serviços de varrição, capinagem e revitalização de praças. Além disso, o ‘Ecoponto Móvel’ recolheu entulhos, trecos e madeiras descartados ilegalmente na cidade.

Entre os locais beneficiados estão ruas dos bairros Vila Capriotti, Jardim dos Manacas, Vila Silviania, Jardim Planalto, e ainda as avenidas Deputado Emílio Carlos, Comendador Dante Carraro, Marginal do Cadaval e a estrada Ernestina Vieira.

Juntos, cuidando da cidade

A Prefeitura precisa da colaboração dos moradores para manter a cidade limpa. Mesmo com o cronograma diário da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, lixos e entulhos voltam a ser depositados nos mesmos locais.

Além de poluir o meio ambiente, o acúmulo de lixo nas ruas causa entupimento de bueiros e enchentes, atraem ratos, baratas e escorpiões, e ainda propicia a proliferação do mosquito da dengue.

Ecopontos

É importante lembrar que a Prefeitura disponibiliza seis Ecopontos para o descarte de móveis, entulhos, pneus, eletrodomésticos, entre outros materiais recicláveis. Os locais funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h.

Regional Jandaia – Estrada do Gopiúva, 1557 – Pq. Jandaia

Regional Santa Brígida – Rua Peruíbe, 4 – Telefone 4186-2668

Regional Veloso – Avenida Jatobá, 576 – Telefone: 4167-6806

Regional Cohab – Avenida Brasil, 292 – Telefone 4184-1179

Regional Aldeia – Rua José Ailton de Camargo, 75 – Telefone 4184-3867

Regional Ariston – Av. Comendador Dante Carraro, 333 – Tel: 4183-6864