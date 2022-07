Prefeitura prepara festa para o Dia das Crianças

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 10 de outubro de 2018

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Prefeitura de Carapicuíba prepara grande festa para celebrar a data. Envolvendo todas as secretarias, o evento especial, que acontece na próxima sexta-feira, dia 12, a partir das 10 horas, no Parque Gabriel Chucre, reunirá uma série de atividades gratuitas para toda família.

Com o tema ‘Dia das Crianças Um Espetáculo no Parque’ e numa estrutura completa, a diversão levará aos pequenos apresentações de palhaços, brinquedos infláveis, jogos interativos, pintura de rosto, música, peça teatral, escultura de balão e muito mais.

O Parque Gabriel Chucre fica localizado na avenida Consolação, 505, Vila Gustavo Correia.

Festa nas Escolas

Nas últimas semanas, os alunos das escolas da rede municipal de ensino já iniciaram as comemorações para o Dia das Crianças 2018. A programação, com brinquedos infláveis e muita diversão, passou por todas as Emeis e Emefs da cidade.