Fatec de Carapicuíba abre calendário para vestibular 2019

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 10 de outubro de 2018

A Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba (Fatec) – Centro Paula Souza abre o calendário para o Vestibular 1º Semestre 2019. As inscrições serão realizadas no mês de outubro e novembro de 2018. A primeira fase do calendário será dedicada à realização dos pedidos de isenção de taxa ou redução do valor da inscrição.

Os pedidos serão aceitos até o dia 11 de outubro, às 15 horas. Este período será exclusivo para quem deseja o benefício e deverá ser solicitado através do site www.vestibularfatec.com.br, com o devido envio, via upload, da documentação comprobatória. O resultado da solicitação será divulgado no dia 25 de outubro.

As inscrições para o vestibular começam no dia 15 de outubro e seguem até o dia 13 de novembro, às 15 horas, com taxa no valor de R$ 70,00. A publicação dos locais das provas acontece no dia 4 de dezembro e a classificação geral com a primeira lista de convocados ocorre em 9 de janeiro de 2019.

Acompanhe abaixo o calendário completo:

11/10/2018 – Prazo final para pedidos de isenção de taxa ou redução do valor da inscrição

15/10 a 13/11/2018 – Período de inscrições para o vestibular

04/12/2018 – Divulgação dos locais de Exame

09/12/2018 (domingo), às 13h – Exame – duração da prova: 5 horas

09/12/2018 (domingo), a partir das 18h30min – Divulgação do gabarito oficial

09/01/2019 – Divulgação da lista de classificação geral, da 1ª lista de convocação e do desempenho dos candidatos

10/01 e 11/01/2019 – Matrícula da 1ª lista de convocação

14/01/2019 – Divulgação da 2ª lista de convocação

15/01/2019 – Matrícula da 2ª lista de convocação