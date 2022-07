Festa de Dia das Crianças em Carapicuíba recebe mais de 15 mil pessoas

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 14 de outubro de 2018

Com o tema “Dia das Crianças Um Espetáculo no Parque”, a Prefeitura de Carapicuíba realizou na última sexta-feira, 12, no Parque Gabriel Chucre, grande festa em comemoração à data. O evento, direcionado a toda família, reuniu cerca de 15 mil pessoas.

Em estrutura completa, com organização pela Secretaria Municipal de Educação, os pequenos divertiram-se com brinquedos infláveis, palhaços, jogos interativos, esculturas de balão, pintura facial, peças teatrais, muito mais.

Diversão nas escolas

Entre os dias 1 e 11 de outubro, as escolas municipais também festejaram o ‘Dia Das Crianças 2018’ com os alunos da rede de ensino. A programação com brinquedos infláveis passou por todas as Emeis e Emefs da cidade.