Carapicuíba recebe novo curso do Sebrae para os microempreendedores individuais

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 23 de outubro de 2018

Em parceria com a Prefeitura, o Sebrae-SP promove entre os dias 5 e 9 de novembro, o curso “Super MEI Gestão de Negócio – Juro Zero Empreendedor”, voltado aos microempreendedores individuais (MEI’s) que querem se desenvolver no gerenciamento do seu negócio.

No evento, os participantes poderão aprender diversos recursos e receber importantes dicas, além de se credenciar para obter financiamentos maiores, que podem chegar a até R$ 20 mil.

As inscrições vão até o próximo dia 26 ou até o preenchimento das vagas, que são limitadas. Para se inscrever é necessário ir ao Ganha Tempo Carapicuíba, localizado na Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce (Plaza Shopping Carapicuíba), das 8 às 16 horas. Para mais informações, o cidadão pode entrar em contato nos números: 4167-6303 / 4167-6222.

O curso será ministrado no próprio Ganha Tempo, no período das 9 às 13h30.

A iniciativa é do programa Sebrae Aqui, em uma parceria entre Sebrae-SP e Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho.