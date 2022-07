Jovens aprovados no Jepoe iniciam cursos em Carapicuíba

Data de Publicação: 17 de outubro de 2018

Parceria do Governo do Estado com a Prefeitura beneficia mil jovens da cidade

No dia 8 de outubro, os jovens aprovados no programa Jepoe (Jovens no Exercício do Programa de Orientação Estadual) iniciaram as aulas em oito cursos de qualificação. Esta parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Carapicuíba proporciona oportunidades para mil jovens da cidade.

As aulas acontecem na faculdade Estácio/FNC, em três períodos (manhã, tarde e noite). Os primeiros ensinamentos são de formação cidadã. Os jovens de 16 a 18 anos recebem bolsa-auxílio de R$ 500, vale-transporte e uniforme.

“O Jepoe é uma grande oportunidade, pois hoje em dia é difícil o jovem ter esse tipo de preparo para ser inserido no mercado de trabalho. O programa dá as ferramentas necessárias para iniciar a carreira profissional com qualidade e competência”, afirma Alessandro Dias, participante do Jepoe.

Os cursos são de auxiliar administrativo, auxiliar de veterinário, educador de trânsito, jardineiro, monitor de esportes e recreação, panificação e confeitaria, segurança no trabalho e zeladoria.

Carapicuíba é o único município da Grande São Paulo contemplada com o Jepoe.