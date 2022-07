Futsal Sub 18 – Marília goleia e papa o título

Data de Publicação: 23 de outubro de 2018

A final do Campeonato Municipal de Futsal, categoria Sub 18, realizada no Senninha, sábado, dia 20, terminou em goleada. O título é do Marília. Aos 7 minutos de partida, Ramon bate rasteiro de fora da área e abre o placar: Marília 1 x 0 Vai Que Cola. Aos 15, Bryan recebe de Jhonata e marca o segundo da equipe.

No segundo tempo, Wesley e Ramon ampliam. Aos 9 minutos, Ramon toca para Bryan, que marca o quinto gol do Marília. Pouco depois, em nova tabelinha, Bryan toca pra rede: Marília 6 x 0. No último minuto, Guilherme decreta: Marília 7 x 0.

Campeão – Marília

Vice-campeão – Vai Que Cola

Troféu Disciplina – Botafogo

Defesa Menos Vazada – Marília

Artilheiro – Gilbert (Real Atletick)

MARÍLIA – Wesley, Bryan, Mateus, Ramon, Guilherme, Matheus, Jhonata, Valber, Thiago, João e Erick. Comissão técnica: Abraão.

VAI QUE COLA – Felipe, Matheus, Mario, Ruan, He Man, Yan, Doca, Vitinho, Lucas e João. Comissão técnica: Tio Fio e Ju.

Árbitro: Raimundo Junior

Auxiliar: Marcelo Andrade

Anotador: Pâmela Gonçalves do Nascimento

Cronometrista: Fabio Gonçalves dos Santos