Futsal Sub 16 – América é o campeão

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 23 de outubro de 2018

O América é o grande campeão do Campeonato Municipal de Futsal, categoria Sub 16. A final da competição foi realizada no sábado, 20, no Senninha.

Com um primeiro tempo bem equilibrado, América e Real Atletick alternam ataques sem finalizações. Faltando um minuto para terminar o primeiro tempo, Gean, numa bomba do meio da quadra, abre o placar para o América.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Diego, de dentro da área, aproveita a cobrança de escanteio para ampliar o placar: América 2 x 0. Leozão diminui para o Real Atletick, mas o título é do América.

Campeão – América

Vice-campeão – Real Atletick

Troféu Disciplina – Real Atletick

Defesa Menos Vazada – América

Artilheiro – Gean (América)

AMÉRICA – João Santos, Joe, Gean, Luiz, Juan, Gustavo, João Rocha, Bruno, David, Diego, Humberto e Alemão. Comissão técnica: Gil.

REAL ATLETICK – Batata, Loleba, Richard, Breno, Vinícius, Fábio, Otávio, Borel, Bebê, Pitico, Caique, Guizão e Leozão. Comissão técnica: Reinaldo e Bruna.

Árbitro: Marcelo Andrade

Auxiliar: Raimundo Junior

Anotador: Fabio Gonçalves dos Santos

Cronometrista: Pâmela Gonçalves do Nascimento