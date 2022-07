Futsal Sub 12 – Projeto ABC leva o título nos pênaltis

A garotada do Projeto ABC levou a melhor na final da competição, realizada no Senninha, no sábado, 20. Logo aos 3 minutos, Rafael, de pênalti, abre o placar para o Projeto ABC. Aos 9 minutos, Cauê empata a partida.

Aos 5 minutos do segundo tempo, Pedro aproveita um rebote e coloca o Projeto ABC na frente. Em seguida, Hiago empata a partida novamente. Nos pênaltis, deu Projeto ABC por 1 x 0.

Campeão – Projeto ABC

Vice-campeão – Vasco

Troféu Disciplina – Projeto ABC

Defesa Menos Vazada – Projeto ABC

Artilheiro – Hiago (Vasco)

PROJETO ABC – Vitor, Guilherme, Italo, Pedro, Rafael, Guilherme Santos, Renan, Ruan e Vinícius. Comissão técnica: Gabriel.

VASCO – Caio, Kauã, Cristopher, Gustavo, Luan, Cauê, Vinícius, Gabriel, João, Brayan e Hiago. Comissão técnica: Thiago e Diogo.

Árbitro: Bruno Brazion

Auxiliar: Raimundo Junior

Anotador: Fabio Gonçalves dos Santos

Cronometrista: Pâmela Gonçalves do Nascimento