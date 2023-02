Missas e cultos marcam o Dia de Finados no Cemitério de Carapicuíba

Data de Publicação: 31 de outubro de 2018

Para a próxima sexta-feira (2), a Prefeitura de Carapicuíba preparou programação especial para o feriado do Dia de Finados. Durante todo o horário de funcionamento, o Cemitério Municipal receberá missas e cultos religiosos para orações em homenagem aos entes falecidos.

A previsão é de que aproximadamente 20 mil pessoas passem pelo local. Para receber os visitantes, a Secretaria de Obras e Serviços Municipais intensificou durante toda a semana os serviços de manutenção e revitalização do Cemitério. As ações incluem limpeza geral, roçagem, poda de árvores, pintura, asfaltamento das vias e calçadas, além de jardinagem e paisagismo.

Outro importante serviço em andamento é a obra para aumentar a altura dos muros e a instalação de cercas, evitando invasões e vandalismos. Também estão sendo construídas mil novas gavetas de sepultamento. Vale ressaltar que o Cemitério Municipal recebe limpeza diária e manutenção mensal, com uma equipe de 20 funcionários.

Reforma

No início da atual gestão, o Cemitério Municipal passou por reforma completa. O velório recebeu textura interna e externa, o teto ganhou gesso e iluminação led, os banheiros foram reformados com paredes de azulejos brancos e pias de mármore preto. A fachada foi completamente refeita, com ladrilhos azuis nas jardineiras e muretas na arborização funeral.

Confira os horários das celebrações:

8h às 9h30 Missa – Padre Luiz Omar Batista

10h às 11h30 Missa – Padre Raimundo Nonato

12h às 14h Culto – Pastor Robério Almeida (Assembléia de Deus)

15h às 16h30 Missa – Padre Carlos Eduardo de Souza