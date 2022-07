Futsal Sub 14 – O título é do Paulista

Data de Publicação: 23 de outubro de 2018

A final do Campeonato Municipal de Futsal, categoria Sub 14, realizada no Senninha, sábado, dia 20, foi marcada pelo equilíbrio. Logo aos 3 minutos, Saymon abre para o Paulista. Pedro amplia em seguida: Paulista 2 x 0. Aos 5 minutos, Tico diminui a diferença. Pouco depois, Saymon aproveita um rebote e marca o terceiro do Paulista.

No segundo tempo o FDS vem disposto a virar o jogo. Aos 3 minutos, David avança com velocidade e toca na saída do goleiro, diminuindo a diferença. Aos 6 minutos, Rafael aproveita um rebote e amplia: Paulista 4 a 2. Tico desconta para o FDS, que busca o empate. Aos 8 minutos, Tico, de primeira, empata a partida.

Nos pênaltis, deu Paulista por 3 a 1.

Campeão – Paulista

Vice-campeão – FDS 12

Troféu Disciplina – Paulista

Defesa Menos Vazada – FDS 12

Artilheiro – Tico (FDS 12)

PAULISTA – Allan, Rafael, Rodrigo, Thiago, Juan, Yuri, Luis, Enzo, Caique, Pedro, Saymon, Lucas e Abi. Comissão técnica: Fábio e Toti.

FDS 12 – Richard, Coringa, Igor, Diego, Luis Miguel, Cadu, David, Tico, Caio, Jhonata e Gabriel. Comissão técnica: Vinícius e Bruno.

Árbitro: Bruno Brazion

Auxiliar: Marcelo Andrade

Anotador: Pâmela Gonçalves do Nascimento

Cronometrista: Fabio Gonçalves dos Santos